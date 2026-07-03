San Fermin Torneoa
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Lasok eta Altunak jokatuko dute Sanferminetako 4 t’erdiko finala

Iragarkia
18:00 - 20:00
Altuna eta Laso. Muntaia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Unai Lasok eta Jokin Altunak San Fermin torneoko 4 t’erdiko finalerako txartela lortu dute. Lehen finalerdian, Lasok 22-6 garaitu du Peña II.a. Askoz gehiago jokatu du eta aise gailendu da lehian. Bigarrenean, Altunak jokoa menpean zuela zirudien, baina azkenean gogor aritu behar izan da Zabala 22-17 menderatzeko.

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San Fermin Torneoa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Laso finalerdietan da, Jaka garaituta (18-22)

Gernika-Lumon jokatutako San Fermin Torneoko final-laurdenetako partidan, Unai Lasok 18-22 irabazi dio Erik Jakari. Lasok bikain hasi du partida, baina aldea lortu arren, Jakak 13-13koa jarri du markagailuan, 7 tanto jarraian eginda. Hortik aurrera, lehia parekatua izan da, 17-17ra arte, baina Laso nagusitu da azken txanpan, eta 18-22koarekin itxi du neurketa. Garaipen horri esker, Peñaren aurka jokatuko du finalerdietako partida uztailaren 3an, Donostiako Atano pilotalekuan.

Dario-Zabala-San-Fermin-lau-terdikoa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zabalak Dario hartu du mendean, oso partida gogorrean, eta final-laurdenetarako sailkatu da (22-21)

Astelenak hartu du norgehiagoka, Eibarko pilotalekuak bost hilabetez partidarik hartu gabe eman ondoren. Partidan 341 pilotakada izan dira, 63 minutuko lehia bizian. Buruz buruko txapelduna 21-18 irabazten ari zen, baina azkenean Zabalak lortu du garaipena. Bi pilotariek neka-neka eginda bukatu dute. Javi Zabalak Joseba Ezkurdiaren aurka neurtuko ditu indarrak final-laurdenetan.

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