SAN FERMIN TORNEOA 2026

Jakak esperientziari esker garaitu du Amiano (22-17)

San Fermin Torneoa
18:00 - 20:00
Erik Jaka eta Unai Amiano. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB

Erik Jakak eta Unai Amianok indarrak neurtu dituzte Orozkon, Lau t'erdiko San Fermin Torneoko final-hamaseirenetan. Gaztea gogor saiatu bada ere, markagailuan hurbiltzen hasi den bakoitzean, Jakak bere eskarmentua erakutsi  du garaipena bideratzeko (22-17).

