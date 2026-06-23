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Zabala, Peña, Jaka y Etxeberria jugarán en la Serie B del Masters Caixabank

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Masters-Caixabank-presentacion
18:00 - 20:00
Presentación del Maters Caixabank. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Esku pilotako A eta B serieko Maters Caixabank torneoaren aurkezpena
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KIROLAK EITB

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El campeonato más largo del verano comenzará el 17 de julio en Viana. Javi Zabala formará junto a Morgaetxebarria en la Serie B. Por otro lado, Elordi y Mariezkurrena formarán pareja en la Serie A, Altuna e Imaz repetirán dupla este año, y el campeón manomanista Darío Gómez  estará escoltado por Iztueta. La final se disputará el 4 de octubre en Navarra Arena.

Jon Ander Peña Javi Zabala Otras competiciones de pelota a mano Erik Jaka Pelota a mano Jokin Altuna Peio Etxeberria Darío Gómez Ander Imaz Martxel Iztueta Jon Mariezkurrena Aitor Elordi Aspe Pelota Baiko pelota

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