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EN DIRECTO | Final del Cuatro y Medio: P. Etxeberria vs Zabala
Euskaraz irakurri: ZUZENEAN | Lau t 'erdiko finala: Peio Etxeberria vs Javi Zabala
Sigue en directo la gran final del Cuatro y Medio entre Peio Etxeberria y Javi Zabala.
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