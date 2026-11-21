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¿Qué canción le pondrías a tu rival cuando salga a la cancha?
Euskaraz irakurri: Zein abesti jarriko zenioke aurkariari frontoira ateratzean?
Sometemos a un breve cuestionario especial a Peio Etxeberria y Javi Zabala, finalistas del Campeonato del Cuatro y Medio.
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