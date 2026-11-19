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Peio Etxeberria, sobre su irritación ocular: “Hoy veré qué tal va y de cara al domingo, decidiremos”
Peio Etxeberria y Javi Zabala han elegido este jueves el material para la final del domingo. Etxeberria explica cómo tiene el ojo.
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