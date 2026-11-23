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Peio Etxeberriak senideekin eta lagunekin ospatu du Lau t’erdikoan bigarren aldiz irabazi duela txapela
Igande gauean, Bilbon 2026ko Lau t’erdiko txapela jantzita, familiakoek eta lagunek omenaldia egin diote Peio Etxeberriari; elkarrekin, zenoztarraren garaipena ospatu dute.
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ZUZENEAN | Lau t'erdiko finala: P. Etxeberria vs Zabala
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