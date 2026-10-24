El Cuatro y Medio
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Altuna deja virtualmente fuera del Cuatro y Medio a Laso en el duelo de titanes (22-13)

Publicidad
Jokin Altuna
18:00 - 20:00
Jokin Altuna. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Altunak Lau t'erdikotik kanpo utzi du ia Laso titanen dueluan (22-13)
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Jokin Altuna ha derrotado por 22-13 a Unai Laso en el partido correspondiente a la segunda jornada del Cuatro y Medio disputado en el Atano III, con lo que Altuna sigue con opciones de alcanzar las semifinales, mientras que Laso se queda virtualmente fuera del torneo.

Cuatro y Medio Pelota a mano Jokin Altuna Unai Laso Pelota

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X