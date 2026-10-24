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Altuna deja virtualmente fuera del Cuatro y Medio a Laso en el duelo de titanes (22-13)
Euskaraz irakurri: Altunak Lau t'erdikotik kanpo utzi du ia Laso titanen dueluan (22-13)
Jokin Altuna ha derrotado por 22-13 a Unai Laso en el partido correspondiente a la segunda jornada del Cuatro y Medio disputado en el Atano III, con lo que Altuna sigue con opciones de alcanzar las semifinales, mientras que Laso se queda virtualmente fuera del torneo.
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