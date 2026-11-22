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Nekeak min egin die Etxeberriari eta Zabalari
Lau t 'erdiko finala oso lehiatua izan da, tanto luze askorekin eta pilotakada gehiegirekin kasu batzuetan. Hori dela eta, finalistak oso nekatuta egon dira hainbat unetan.
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