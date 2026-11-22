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Zabala: “Hemen ez dago kontsolamendurik; nire burua txapeldun ikusi dut erditik aurrera"
Javi Zabalak porrotak eragindako samina aitortu du, bigarren postuak “ez baitu inongo kontsolamendurik” eskaintzen. Halaber, partidaren hainbat unetan txapeldun izatera irits zitekeela ere sinetsi duela adierazi du.
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