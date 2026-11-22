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Giro ederra izan da Bizkaia pilotalekuko harmailetan
Zenotzeko eta Najarako zale ugari bertaratu dira Bizkaia pilotalekura, finalistak animatzeko gogoz. Partiduak izandako gorabeherak argi islatu dira harmailetako aldarteetan.
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