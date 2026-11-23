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Peio Etxeberria: “Latza da lau final segidan jokatzea, bi txapel, ikaragarria”
Peio Etxeberriak Ultzaman hartu gaitu, Lau t’erdiko finala irabazi eta hurrengo egunean. Lau final eta bi txapelen ondoren, kaiolako espezialista bihurtu da zenoztarra.
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