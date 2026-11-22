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Botileroen finala: “Partidan gaude, Javier"
Nafarrak eta errioxarrak euren botileroen animoak eta aholkuak jaso dituzte partida osoan zehar. Norgehiagoka oso gogorra izan da; erabat hustuta amaitu dute biek finala.
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