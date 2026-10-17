Cuatro y Medio

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Peña da un recital ante Laso (11-22)

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Peña eta Laso
18:00 - 20:00
Peña y Laso. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Peñak erakustaldia eman du Lasoren aurka (11-22)
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Última actualización

Peña II ha logrado su primer punto de la liguilla tras derrotar a Laso en un gran partido. El tolosarra ha ido por delante en el marcador durante casi todo el partido y tiene más cerca su clasificación a semifinales gracias a la victoria en el frontón Bizkaia de Bilbao.

Jon Ander Peña Cuatro y Medio Pelota a mano Unai Laso Pelota

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