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Peña da un recital ante Laso (11-22)
Euskaraz irakurri: Peñak erakustaldia eman du Lasoren aurka (11-22)
Peña II ha logrado su primer punto de la liguilla tras derrotar a Laso en un gran partido. El tolosarra ha ido por delante en el marcador durante casi todo el partido y tiene más cerca su clasificación a semifinales gracias a la victoria en el frontón Bizkaia de Bilbao.
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