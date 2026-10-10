LAU T'ERDIKO TXAPELKETA
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Laso Lau t’erdiko final-laurdenetako ligaxkan izango da, Jaka garaituta (10-22)

Iragarkia
Erik Jaka - Unai Laso (10-22). Lau terdikoa.
18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

Unai Lasok 10-22 irabazi dio Erik Jakari larunbat arratsaldean Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatutako partidan, eta, horrenbestez, Lau t’erdiko Txapelketako final-laurdenetako ligaxkan lehiatzeko txartela bereganatu du.

Unai Laso Erik Jaka Lau t'erdikoa Esku-pilota

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