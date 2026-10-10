CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO
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Laso vence a Jaka y logra el pase a la liguilla del Cuatro y Medio (10-22)

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Erik Jaka - Unai Laso (10-22). Lau terdikoa.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Unai Laso Lau t’erdiko final-laurdenetako ligaxkan izango da
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Última actualización

Unai Laso ha derrotado 10-22 a Erik Jaka en el partido disputado este sábado en el Labrit de Pamplona y, por lo tanto, se ha adjudicado el pase a la liguilla de cuartos de final del Campeonato del Cuatro y Medio.

Unai Laso Erik Jaka Cuatro y Medio Pelota a mano

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