¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
El Cuatro y Medio de la Emakume Master Cup comienza este domingo en Basauri con 24 pelotaris en busca de la txapela
El campeonato contará con la mayor participación de su historia. Enara Gaminde, vigente campeona, es la favorita para revalidar el título, en la final que se jugará el 13 de diciembre en Mungia.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Ibarrola y Ozaeta conquistan el Torneo Hiru Hiriburuak
EN DIRECTO
Hace min.
Sagardui-Bergara e Ibarrola-Ozaeta, en la final del torneo Hiru Hiriburuak
EN DIRECTO
Hace min.
Amaia Aldai e Itxaso Erasun, vencedoras de la final del Master Laboral Kutxa de verano (22-10)
EN DIRECTO
Hace min.
Presentada la final del Masters Laboral Kutxa de verano, Aldai-Erasun vs. Etxegarai-Bergara, en Sopela
EN DIRECTO
Hace min.
Ya está en marcha el campeonato Hiru Hiriburuak de 2026, con el regreso a las canchas de Leire Garai
EN DIRECTO
Hace min.
Nueve parejas en la quinta edición del torneo Hiru Hiriburuak con Aldai de zaguera y la reaparición de Garai
EN DIRECTO
Hace min.
Gouri Zabaleta: “Todo ha salido muy bien, los días como estos son muy especiales para nosotras”
EN DIRECTO
Hace min.
Goiuri Zabaleta, campeona del torneo Kale Pilota que se ha jugado en Zarautz
EN DIRECTO
Hace min.
Presentado el Torneo de Verano de Emakume Master Cup
Cargar más