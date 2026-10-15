EMAKUME MASTER CUP
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El Cuatro y Medio de la Emakume Master Cup comienza este domingo en Basauri con 24 pelotaris en busca de la txapela

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EMAKUME MASTER CUP 4TERDI
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Emakume Master Cupeko Lau t 'erdikoa igande honetan hasiko da Basaurin, 24 pilotarirekin, txapelaren bila
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Última actualización

El campeonato contará con la mayor participación de su historia. Enara Gaminde, vigente campeona, es la favorita para revalidar el título, en la final que se jugará el 13 de diciembre en Mungia.

Enara Gaminde Emakume Master Cup

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