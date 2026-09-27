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Amaia Aldai e Itxaso Erasun, vencedoras de la final del Master Laboral Kutxa de verano (22-10)

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Itxaso Erasun eta Amaia Aldai, udako Master Laboral Kutxa finala.
18:00 - 20:00
Las campeonas Itxaso Erasun y Amaia Aldai. Imagen: EiTB Media
Euskaraz irakurri: Amaia Aldai eta Itxaso Erasun nagusi, Udako Master Laboral Kutxa finalean (22-10)
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Última actualización

La pareja formada por Aldai y Erasun ha ganado 22-10 a Madalen Etxegarai y Arrate Bergara, en la final del Master Laboral Kutxa de verano, este domingo en Sopela.

Mujeres deportistas Pelota a mano Itxaso Erasun Amaia Aldai Emakume Master Cup

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