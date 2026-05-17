Darío Gomez arrolla a Larrazabal y se medirá a Artola en la gran final (22-8)

El pelotari riojano Darío Gómez se ha clasificado para la final del Campeonato Manomanista al derrotar al alavés Iker Larrazabal por un contundente 22-8 en un partido en el que el vencedor ha sido superior en todo.



La afición riojana busca desde hace años un referente que compita al máximo nivel con los profesionales vascos y aunque Zabala ha dado pasos en los últimos años ha sido un jugador de Ezcaray, que lucha desde hace años por asentarse en la élite, el que ha logrado algo que no conseguía un jugador de esta tierra desde hace 72 años.



Y lo ha logrado en una tarde difícil de olvidar para él, con un frontón Adarraga lleno y volcado en él desde el inicio.



Los aficionados no esperaban lo que sucedió. Ni siquiera Larrazabal lo podía intuir cuando empezó el partido con el saque y tratando de darle velocidad a la pelota, lo que le valió para colocar un 1-2 en pocos minutos.



Pero Darío estaba muy fresco, defendía bien y no cometía errores, con lo que presionó a su rival, que se equivocó en los siguientes tres remates y propició un 5-2 que empezaba a ponerle las cosas complicadas.



De hecho, poco después quedó contra las cuerdas tras una serie de remates y acciones defensivas del riojano que le desesperaron, tanto que justo tras el 11-2 todo el frontón pudo verle negar con la cabeza. A él no le salían las cosas y a Darío todo.



Tras un error del riojano (11-3) tampoco cambiaron las cosas y el jugador de Ezcaray siguió a lo suyo, a defender cada pelota y cada bolea del alavés para acabar con remates a los que era imposible que llegara su rival, con lo que el 15-3 llegó pronto.

Pequeña reacción de Larrazabal



Ahí se sucedieron unos minutos de "espejismo" porque Larrazabal por fin logró hacer buena una dejada y luego empleó una de sus mejores armas, el saque, para "decorar" el marcador hasta el 15-7,Pero fue solo un espejismo, porque la distancia era ya insalvable y tras una buena dejada (16-7) Darío volvió a exhibir su repertorio para acercarse a la victoria con dos dejadas, un remate, un saque y un error de Larrazaba al calcular mal una pelota que no se fue a la línea de pasa por un centímetro (21-7).



Un fallo del riojano (21-8) fue el preludio de su victoria, que llegaría en un error de Larrazabal al intentar un dos paredes (22-8).



El éxtasis se adueñó de las gradas del Adarraga con una afición riojana consciente de que tiene un nuevo ídolo, aunque por delante le queda la final, el día 31 en Pamplona, ante otro gran jugador, Artola.