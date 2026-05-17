Darío Gomez arrolla a Larrazabal y se medirá a Artola en la gran final (22-8)
El pelotari riojano Darío Gómez se ha clasificado para la final del Campeonato Manomanista al derrotar al alavés Iker Larrazabal por un contundente 22-8 en un partido en el que el vencedor ha sido superior en todo.
La afición riojana busca desde hace años un referente que compita al máximo nivel con los profesionales vascos y aunque Zabala ha dado pasos en los últimos años ha sido un jugador de Ezcaray, que lucha desde hace años por asentarse en la élite, el que ha logrado algo que no conseguía un jugador de esta tierra desde hace 72 años.
Y lo ha logrado en una tarde difícil de olvidar para él, con un frontón Adarraga lleno y volcado en él desde el inicio.
Los aficionados no esperaban lo que sucedió. Ni siquiera Larrazabal lo podía intuir cuando empezó el partido con el saque y tratando de darle velocidad a la pelota, lo que le valió para colocar un 1-2 en pocos minutos.
Pero Darío estaba muy fresco, defendía bien y no cometía errores, con lo que presionó a su rival, que se equivocó en los siguientes tres remates y propició un 5-2 que empezaba a ponerle las cosas complicadas.
De hecho, poco después quedó contra las cuerdas tras una serie de remates y acciones defensivas del riojano que le desesperaron, tanto que justo tras el 11-2 todo el frontón pudo verle negar con la cabeza. A él no le salían las cosas y a Darío todo.
Tras un error del riojano (11-3) tampoco cambiaron las cosas y el jugador de Ezcaray siguió a lo suyo, a defender cada pelota y cada bolea del alavés para acabar con remates a los que era imposible que llegara su rival, con lo que el 15-3 llegó pronto.
Pequeña reacción de Larrazabal
Ahí se sucedieron unos minutos de "espejismo" porque Larrazabal por fin logró hacer buena una dejada y luego empleó una de sus mejores armas, el saque, para "decorar" el marcador hasta el 15-7,Pero fue solo un espejismo, porque la distancia era ya insalvable y tras una buena dejada (16-7) Darío volvió a exhibir su repertorio para acercarse a la victoria con dos dejadas, un remate, un saque y un error de Larrazaba al calcular mal una pelota que no se fue a la línea de pasa por un centímetro (21-7).
Un fallo del riojano (21-8) fue el preludio de su victoria, que llegaría en un error de Larrazabal al intentar un dos paredes (22-8).
El éxtasis se adueñó de las gradas del Adarraga con una afición riojana consciente de que tiene un nuevo ídolo, aunque por delante le queda la final, el día 31 en Pamplona, ante otro gran jugador, Artola.
Te puede interesar
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato Manomanista de 2026
El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
Artola jugará la final del Manomanista tras derrotar con autoridad a Laso (22-13)
Iñaki Artola ha ganado 22-13 a Unai Laso en la semifinal del Manomanista, y el pelotari de Alegia jugará la gran final por segundo año consecutivo. Artola ha dado un gran inicio al partido, poniéndose 16-2 por delante; y aunque Laso se ha acercado al 17-10, ha mantenido firme la victoria.
Murua y Amiano jugarán la final de la Serie B
Ander Murua y Unai Amiano jugarán la final de la Serie B del Manomanista. En la primera semifinal, Murua se ha impuesto 12-22 a Alberdi II. En la segunda, Amiano ha tenido que emplearse a fondo para derrotar a Rekalde por 22-17.
Darío y Larrazabal eligen pelotas muy vivas para la semifinal que jugarán el domingo en el Adarraga
A juicio del pelotari alavés, el riojano es favorito para ganar la txapela; Darío, no obstante, destaca que será la cancha la que dicte sentencia. Quien logre la victoria disputará por primera vez la final del Manomanista.
Artola y Laso separan el material para la semifinal del próximo sábado en el Atano III
Ambos pelotaris han quedado satisfechos con el material del cestaño. El delantero navarro ha tenido dos semanas para preparar el duelo del sábado, el guipuzcoano tan solo cinco días, pero llegará muy motivado tras el partido que levantó el pasado domingo.
Artola en semifinales tras lograr una épica victoria
Iñaki Artola ha logrado el último billete para las semifinales del manomanista tras ganar 22-16 a Javi Zabala. Después de 12 años, el pasado domingo el de Alegia vivió un día que “siempre recordará mientras viva”.
El padre y botillero de Zabala, a su hijo, abatido: “Venga, Javier, anímate"
Javier Zabala lo ha tenido todo a favor para meterse en las semifinales del Campeonato Manomanista pero su rival, Iñaki Artola, le ha dado la vuelta al partido y ha sido quien finalmente se ha llevado el gato al agua. Zabala ha estado apoyado por su padre y botillero, que ha intentado animarle para conseguir los dos tantos que necesitaba, pero el riojano no ha levantado cabeza.
Artola remonta el partido y se hace con el pase a semifinales (22-16)
Los cuartos de final del Manomanista han tenido un final espectacular: Iñaki Artola ha luchado hasta el final para doblegar a Zabala (22-16). El riojano necesitaba 17 tantos para clasificarse a semifinales, pero se ha quedado en 16, mientras que Artola se ha hecho con el último billete para semifinales.
Larrazabal logra el pase a semifinales tras derrotar a Peña (18-22)
En el partido disputado en Labrit, Iker Larrazabal se ha clasificado para las semifinales tras derrotar a Jon Ander Peña por 18-22. Este resultado permite a Larrazabal estar en semifinales, mientras que Peña se queda fuera de la competición sin opciones de clasificarse.