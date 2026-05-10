Zabalaren aitak, lur jota dagoen semeari: “Altxa burua, Javier, animatu zaitez"
Javier Zabalak dena alde izan du Buruz Buruko Txapelketako finalerdietan sartzeko baina bere aurkariak, Iñaki Artolak, buelta eman dio partidari eta gipuzkoarrak jokatuko du finalaurrekoa, Lasoren aurka.
Zabalak bere botileroa, aita, izan du ondoan babesa eta animoak ematen, baina errioxarra ez da egoerari buelta emateko gai izan.