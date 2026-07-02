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Darío Gómez sufre rotura parcial del ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha

El campeón del Manomanista de 2026 se lesionó el miércoles, en Irun, en una acción del partido que le enfrentaba, junto a Martija, con Amiano y Mariezkurrena II. En el parte médico que ha publicado este jueves, Aspe no ha especificado el tiempo de baja estimado para Darío, “ya que estará pendiente de evolución”.
Dario Gomez

Aspe no ha especificado el tiempo en que Darío será baja. Foto: EITB.

Euskaraz irakurri: Dario Gomezek partzialki hautsita du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Darío Gómez sufre rotura parcial del ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha, según ha anunciado Aspe este jueves por la tarde. El campeón del Manomanista de 2026 se lesionó el miércoles, en Irun, en una acción del partido que le enfrentaba, junto a Martija, con Amiano y Mariezkurrena II. En el parte médico que ha publicado, Aspe no ha especificado el tiempo de baja estimado para Darío, “ya que estará pendiente de evolución”.

Así, el parte médico que firma, en Pamplona, el doctor Txema Urrutia, señala lo siguiente: “En la resonancia magnética efectuada al pelotari Darío Gómez, se aprecia una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha. Pendiente de evolución”.

Aspe comunicará en los próximos días quiénes serán los sustitutos del delantero riojano en los festivales inmediatos en que estaba programado.

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