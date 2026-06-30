Altuna finalerdietan izango da, Mungian Peio Etxeberria 22-10 garaitu ostean
Amezketako aurrelariak Javi Zabala izango du aurkari finalaurrekoan. Bi pilotariek finalerako txartela bilatuko du datorren ostiralean, Donostiako Atano III.a pilotalekuan.
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Gabirondo A seriera Ezkurdiarekin batera; Elordi, Zabala eta Peio, berriz, B seriean
Binakako San Fermin Torneoa aurkeztu dute gaur Iruñean. Uztailaren 5etik 14ra jokatuko da, Labriten eta Nafarroa Arenan. Arkaitz Gabirondok lehen aldiz jokatuko du A serian, Joseba Ezkurdia bikote duelarik.
Javi Zabala, bere aita eta botileroari: “Ez nazazu erotu, e?"
Horixe erantzun dio pilotari errioxarrak botilero lanetan aritzen den bere aitari, Joseba Ezkurdiaren aurka Altsasun jokatu duen partidan estrategia aldatzeko eskatu dionean. Zabala 12-22ko emaitzarekin gailendu da azkenean eta San Ferminetako Lau t'erdiko txapelketako finalerdietarako sailkatu da.
Zabalak 12-22 menderatu du Ezkurdia, eta finalerdietarako txartela eskuratu du
Altsasun jokatutako San Fermin Torneoko final-laurdenetako partidan, Javi Zabalak 12-22 menderatu du Joseba Ezkurdia, eta finalerdietarako txartela eskuratu du. Garaipen horri esker, uztailaren 3an Donostiako Atano III.a pilotalekuan jokatuko du finalerdia. Astelehenean Jokin Altunak eta Peio Etxeberriak jokatuko duten partidaren irabazlea izango du aurkari.
Laso finalerdietan da, Jaka garaituta (18-22)
Gernika-Lumon jokatutako San Fermin Torneoko final-laurdenetako partidan, Unai Lasok 18-22 irabazi dio Erik Jakari. Lasok bikain hasi du partida, baina aldea lortu arren, Jakak 13-13koa jarri du markagailuan, 7 tanto jarraian eginda. Hortik aurrera, lehia parekatua izan da, 17-17ra arte, baina Laso nagusitu da azken txanpan, eta 18-22koarekin itxi du neurketa. Garaipen horri esker, Peñaren aurka jokatuko du finalerdietako partida uztailaren 3an, Donostiako Atano pilotalekuan.
Peña II.ak 22-13 menderatu du Larrazabal, eta finalerdietara sailkatu da
Jon Ander Peñak 22-13 garaitu du Iker Larrazabal, Sestaon, eta San Fermin Torneoko finalerdietara sailkatu da. Hasiera oso parekatu baten ondoren (11-11), bigarren zatian Peña II.a nagusitu da. Finalerdietako aurkaria Jakak eta Lasok Gernikan jokatuko duten partidatik irtengo da.
Peio Etxeberriak 22-9 irabazi dio Iker Salaberriari eta final-laurdenetarako sailkatu da
Zenotzeko aurrelariak laster jarri du San Fermin Txapelketako partida bere alde, 11-2ko aldea lortuta, eta horri esker joko erasokorragoa egin ahal izan du Hernanin jokatutako partidaren bigarren zatian. Jokin Altunaren aurka arituko da hurrengo fasean, Mungian, astelehenean.
Zabalak Dario hartu du mendean, oso partida gogorrean, eta final-laurdenetarako sailkatu da (22-21)
Astelenak hartu du norgehiagoka, Eibarko pilotalekuak bost hilabetez partidarik hartu gabe eman ondoren. Partidan 341 pilotakada izan dira, 63 minutuko lehia bizian. Buruz buruko txapelduna 21-18 irabazten ari zen, baina azkenean Zabalak lortu du garaipena. Bi pilotariek neka-neka eginda bukatu dute. Javi Zabalak Joseba Ezkurdiaren aurka neurtuko ditu indarrak final-laurdenetan.
Zabala, Peña, Jaka eta Etxeberria Caixabank Masterseko B Seriean arituko dira
Udako txapelketarik luzeena uztailaren 17an hasiko da Vianan. Javi Zabalak Morgaetxebarriarekin bikotea osatuko du B Seriean. Bestalde, Elordik eta Mariezkurrenak bikotea osatuko dute A Seriean, Altunak eta Imazek batera jardungo dute aurten ere, eta Dario Gomez buruz buruko txapeldunak Iztueta du bizkartzain. Finala urriaren 4an jokatuko da, Nafarroa Arenan.
Salaberria final-zortzirenetan da, Elordi nagusitasunez menderatuta (10-22)
Iker Salaberria San Fermin Torneoko final-zortzirenetara sailkatu da, Aitor Elordi 10-22 menderatuta. Nafarra nagusi izan da hasieratik, eta 1-16ko aldea lortu du; Elordi markagailuan gerturatzen saiatu den arren, aldea murriztea baino ez du lortu. Salaberriak ostegunean jokatuko du final-zortzirenetako kanporaketa Hernaniko pilotalekuan, eta Peio Etxeberria izango du aurkari.