Dario Gomezek irabazi du 2026ko Buruz Burukoa

Igandean Nafarroa Arenan jokatu duten finalean, Ezcaraykoak 6-22 menderatu du Alegiakoa. Hala, Dariok lehen aldiz jantzi du txapela Buruz Burukoan, eta profesionaletan estreinakoz gailendu da txapelketa handi batean.

Irudia: EITB.
J. E. R. | KIROLAK EITB

Dario Gomezek 2026ko Buruz Buruko Txapelketa irabazi du, igandean, Nafarroa Arenan, Iruñean. Aspeko pilotariak 6-22 menderatu Iñaki Artola finalean, eta, ondorioz, berak jantzi du txapela. 30 urteko pilotari errioxarrak lehen aldiz eskuratu du garaipena Buruz Burukoan, eta profesionaletan estreinakoz gailendu da txapelketa handi batean. Halaber, Buruz Buruko Txapelketa irabazi duen lehen pilotari errioxarra da, 1953an, duela 73 urte, Barberito I.ak lortu zuenetik. 

Dariok egin du lehen sakea, eta lehen tantoa ere berak lortu du (0-1). Hurrengo laurak ere egin ditu Aspeko aurrelariak, eta 0-3koa, 0-4koa eta 0-5ekoa horma-biko ederrak eginda erdietsi ditu. Dario Artola baino hobeto sartu da finalean, eta alegiarrak 1-5ekoan egin du bere lehen tantoa, Dariori kanpora joan zaion pilotakada batean.

Pilotari errioxarrak segituan berreskuratu du sakea. Finaleko 9. tantoa gogorra izan da, eta Artolak egin du; gipuzkoarra 2-7 ari zen galtzen ordurako. Dariok gusturago zirudien kantxan, Aspekoak Baikokoak baino konfiantza handiagoa zuela ematen zuen, eta Nafarroa Arenako markagailuan ikusgai zen 2-10ekoak argi utzi du bide onetik zihoala.

Darioren 3. hutsak berriro eman dio sakea Artolari; alegiarrak jarraian egindako hainbat tanto egin behar zituen, Dario nolabait estutzeko. Pilotari errioxarrak nagusitzen jarraitu du, 12.a bereganatzeko; 4-12koa sakez egin du, ustekabean pilota zabalean jarrita.

Artolak ezin zuen tanto batzuk segidan egin markagailua estutzeko, eta Dario gero eta indartsuago ari zen: Ezcaraykoak horma-biko bikaina eginez lortu du 5-14koa. 

6-16koan, Artolak sakea zuela, bi protagonistak botileroekin bildu dira. Dariok eskuratu du hurrengo tantoa, 6-17koa. Pilotakada oso ona emanda, errioxarrak 18. tantoa lortu du, eta txapela gertu-gertu zuen azken etenaldian.

Errioxako zaleak pozarren zeuden, Nafarroa Arenan, Dariok txapela janztear zuelako. Aspeko aurrelariak aukera baliatu du, eta, azkenean, 6-22 gailendu da, oso merezita gainera. 

GRAFCAV4261. PAMPLONA, 31/05/2026.- El pelotari riojano Darío Gómez (en la imagen) se ha coronado por primera vez campeón del Manomanista 2026 al derrotar a Iñaki Artola por 6-22 este domingo en el Navarra y ha logrado la txapela para La Rioja 73 años después. Tanto Artola como Darío se presentaban en la capital navarra con la oportunidad de estrenarse en la lista de campeones del mano a mano, hasta hoy con 31 nombres, lo cual ha creado una gran expectación que ha tenido su efecto en un Navarra Arena que ha rozado el lleno. Darío, de azul, ha ganado el saque y ha abierto el marcador con un tanto producto de un fallo de Artola, a partir de ahí el riojano ha cogido el centro de la cancha durante unos primeros tantos muy peloteados y de gran exigencia física para ambos. EFE/ Jesus Diges
Dario Gomez: "Hurrengo pilotakadan baino ez nuen pentsatu nahi"

Finala, tantoz tanto:

0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 1-5, 1-6, 1-7, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 3-10, 4-10, 4-11, 4-12, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15, 5-16, 6-16, 6-17, 6-18, 6-19, 6-20, 6-21 eta 6-22. 

