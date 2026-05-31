Dario Gomezek irabazi du 2026ko Buruz Burukoa
Igandean Nafarroa Arenan jokatu duten finalean, Ezcaraykoak 6-22 menderatu du Alegiakoa. Hala, Dariok lehen aldiz jantzi du txapela Buruz Burukoan, eta profesionaletan estreinakoz gailendu da txapelketa handi batean.
Dario Gomezek 2026ko Buruz Buruko Txapelketa irabazi du, igandean, Nafarroa Arenan, Iruñean. Aspeko pilotariak 6-22 menderatu Iñaki Artola finalean, eta, ondorioz, berak jantzi du txapela. 30 urteko pilotari errioxarrak lehen aldiz eskuratu du garaipena Buruz Burukoan, eta profesionaletan estreinakoz gailendu da txapelketa handi batean. Halaber, Buruz Buruko Txapelketa irabazi duen lehen pilotari errioxarra da, 1953an, duela 73 urte, Barberito I.ak lortu zuenetik.
Dariok egin du lehen sakea, eta lehen tantoa ere berak lortu du (0-1). Hurrengo laurak ere egin ditu Aspeko aurrelariak, eta 0-3koa, 0-4koa eta 0-5ekoa horma-biko ederrak eginda erdietsi ditu. Dario Artola baino hobeto sartu da finalean, eta alegiarrak 1-5ekoan egin du bere lehen tantoa, Dariori kanpora joan zaion pilotakada batean.
Pilotari errioxarrak segituan berreskuratu du sakea. Finaleko 9. tantoa gogorra izan da, eta Artolak egin du; gipuzkoarra 2-7 ari zen galtzen ordurako. Dariok gusturago zirudien kantxan, Aspekoak Baikokoak baino konfiantza handiagoa zuela ematen zuen, eta Nafarroa Arenako markagailuan ikusgai zen 2-10ekoak argi utzi du bide onetik zihoala.
Darioren 3. hutsak berriro eman dio sakea Artolari; alegiarrak jarraian egindako hainbat tanto egin behar zituen, Dario nolabait estutzeko. Pilotari errioxarrak nagusitzen jarraitu du, 12.a bereganatzeko; 4-12koa sakez egin du, ustekabean pilota zabalean jarrita.
Artolak ezin zuen tanto batzuk segidan egin markagailua estutzeko, eta Dario gero eta indartsuago ari zen: Ezcaraykoak horma-biko bikaina eginez lortu du 5-14koa.
6-16koan, Artolak sakea zuela, bi protagonistak botileroekin bildu dira. Dariok eskuratu du hurrengo tantoa, 6-17koa. Pilotakada oso ona emanda, errioxarrak 18. tantoa lortu du, eta txapela gertu-gertu zuen azken etenaldian.
Errioxako zaleak pozarren zeuden, Nafarroa Arenan, Dariok txapela janztear zuelako. Aspeko aurrelariak aukera baliatu du, eta, azkenean, 6-22 gailendu da, oso merezita gainera.
Finala, tantoz tanto:
0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 1-5, 1-6, 1-7, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 3-10, 4-10, 4-11, 4-12, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15, 5-16, 6-16, 6-17, 6-18, 6-19, 6-20, 6-21 eta 6-22.
Zure interesekoa izan daiteke
6-21ekoa, finaleko tantorik onena: Dariok pilotakada bikaina emanda amaitu du
Buruz Buruko final handiko azken-aurreko tantoan, bi pilotariak bizi-bizi aritu dira, defentsa ederra egin dute eta, pilatutako nekea gorabehera, Nafarroa Arena bete duten zaleei biziki gozarazi diete.
Botileroen finala: “Oparirik ez egiteko momentua da!"
Dario Gomezen eta Iñaki Artolaren botileroek protagonismoa izan dute Nafarroa Arenan jokatutako final handian.
Miguel Capellan, Darioren entrenatzailea Ezcarayn: “Badakizu zer egin duen Dariok? Sinestezina da!”
Buruz buruko txapeldun berriak Miguel Capellan izan zuen entrenatzaile. Nafarroa Arenan jokatutako finala ikusi eta aurrelari errioxarrak txapela jantzi ostean, Capellanek, hunkituta, urte haiek ekarri ditu gogora.
Balba Gil, Darioren ama: “Niretzat, nire semea nire txapelduna da”
“Bere bizitza osoko ametsa da”, esan du Balba Gil 2026ko Buruz Buruko Txapelketako txapeldunaren amak, semeak Nafarroa Arenan txapela irabazi ostean. Dario argi menderatu du Iñaki Artola finalean: 6-22.
Dario Gomez: “Hurrengo pilotakadan baino ez nuen pentsatu nahi”
Dario Gomez Aspeko pilotariaren adierazpenak, 2026ko Buruz Buruko Txapelketa irabazi eta txapela jantzi ondoren. (Adierazpenak gaztelaniaz)
Finaleko azken tantoa eta sari banaketa
Dario Gomez da 2026ko buruz buruko txapelduna. Igandean, Iruñeko Nafarroa Arenan jokatutako finalean, Aspeko pilotariak 6-22 menderatu du Iñaki Artola, eta garaipen horri esker txapela eskuratu du.
Pilotazaleek Iruñeko kaleak hartu dituzte finalaren atarian
Iruñeko kaleetan nabari da finalaren usaina. Gaur erabakiko da Buruz Buruko Txapelketako txapela nora joango den: Alegiara edo Ezcarayra.
ZUZENEAN: Buruz Buruko Finala, Artola vs Dario
Artolak eta Dariok euren lehen txapela jantzi nahi dute Buruz Buruko finalean
Final handia zuzenean jarraitu ahal izango da kirolakeitb.eus atarian eta ETB1 katean, 11 urtetan izango den zortzigarrena.