Dariok ez du kantxetara itzultzeko eperik jarri nahi, “frustrazioa” saihesteko
“Hilabete eskasean zerutik ifnernura igaro naiz”, onartu du Aspeko aurrelari errioxarrak. “Konturatzerako, pilotalekuan pilota astintzen egongo naiz berriro”, esan du, itxaropentsu.
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Dario Gomezek partzialki hautsita du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua
2026ko Buruz Buruko txapeldunak asteazkenean hartu zuen mina, Irunen, Martijarekin batera Amianoren eta Mariezkurrena II.aren aurka zebilela. Ostegunean argitaratutako mediku txostenean, Aspek ez du zehaztu noiz arte izango den baja Dario, “bilakaeraren zain baitago”.
2026ko “Plazandreak” saioaren sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Txapelketa uztailaren 6an hasi eta abuztuaren 10ean amaituko da. Binakako txapelketa bat eta lau t'erdiko beste bat izango ditu, eta Bilbon jokatuko da, Esperantza pilotalekuan.
Altuna finalerdietan izango da, Mungian Peio Etxeberria 22-10 garaitu ostean
Amezketako aurrelariak Javi Zabala izango du aurkari finalaurrekoan. Bi pilotariek finalerako txartela bilatuko du datorren ostiralean, Donostiako Atano III.a pilotalekuan.
Gabirondo A seriera Ezkurdiarekin batera; Elordi, Zabala eta Peio, berriz, B seriean
Binakako San Fermin Torneoa aurkeztu dute gaur Iruñean. Uztailaren 5etik 14ra jokatuko da, Labriten eta Nafarroa Arenan. Arkaitz Gabirondok lehen aldiz jokatuko du A serian, Joseba Ezkurdia bikote duelarik.
Zabalak 12-22 menderatu du Ezkurdia, eta finalerdietarako txartela eskuratu du
Altsasun jokatutako San Fermin Torneoko final-laurdenetako partidan, Javi Zabalak 12-22 menderatu du Joseba Ezkurdia, eta finalerdietarako txartela eskuratu du. Garaipen horri esker, uztailaren 3an Donostiako Atano III.a pilotalekuan jokatuko du finalerdia. Astelehenean Jokin Altunak eta Peio Etxeberriak jokatuko duten partidaren irabazlea izango du aurkari.
Laso finalerdietan da, Jaka garaituta (18-22)
Gernika-Lumon jokatutako San Fermin Torneoko final-laurdenetako partidan, Unai Lasok 18-22 irabazi dio Erik Jakari. Lasok bikain hasi du partida, baina aldea lortu arren, Jakak 13-13koa jarri du markagailuan, 7 tanto jarraian eginda. Hortik aurrera, lehia parekatua izan da, 17-17ra arte, baina Laso nagusitu da azken txanpan, eta 18-22koarekin itxi du neurketa. Garaipen horri esker, Peñaren aurka jokatuko du finalerdietako partida uztailaren 3an, Donostiako Atano pilotalekuan.
Peña II.ak 22-13 menderatu du Larrazabal, eta finalerdietara sailkatu da
Jon Ander Peñak 22-13 garaitu du Iker Larrazabal, Sestaon, eta San Fermin Torneoko finalerdietara sailkatu da. Hasiera oso parekatu baten ondoren (11-11), bigarren zatian Peña II.a nagusitu da. Finalerdietako aurkaria Jakak eta Lasok Gernikan jokatuko duten partidatik irtengo da.
Zabalak Dario hartu du mendean, oso partida gogorrean, eta final-laurdenetarako sailkatu da (22-21)
Astelenak hartu du norgehiagoka, Eibarko pilotalekuak bost hilabetez partidarik hartu gabe eman ondoren. Partidan 341 pilotakada izan dira, 63 minutuko lehia bizian. Buruz buruko txapelduna 21-18 irabazten ari zen, baina azkenean Zabalak lortu du garaipena. Bi pilotariek neka-neka eginda bukatu dute. Javi Zabalak Joseba Ezkurdiaren aurka neurtuko ditu indarrak final-laurdenetan.
Zabala, Peña, Jaka eta Etxeberria Caixabank Masterseko B Seriean arituko dira
Udako txapelketarik luzeena uztailaren 17an hasiko da Vianan. Javi Zabalak Morgaetxebarriarekin bikotea osatuko du B Seriean. Bestalde, Elordik eta Mariezkurrenak bikotea osatuko dute A Seriean, Altunak eta Imazek batera jardungo dute aurten ere, eta Dario Gomez buruz buruko txapeldunak Iztueta du bizkartzain. Finala urriaren 4an jokatuko da, Nafarroa Arenan.