Lesión de rodilla
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Darío no quiere ponerse plazos para volver a las canchas para evitar “frustraciones"

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El campeón manomanista, el delantero riojano de Aspe Darío Gómez. Imagen: EiTB
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KIROLAK EITB

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"En un mes he pasado de estar en el cielo a estar otra vez por abajo", ha admitido el delantero riojano de Aspe. "Para cuando me entere ya estaré en el frontón de vuelta, peloteando, de eso estoy seguro", ha asegurado esperanzado.

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