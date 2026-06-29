FINAL DE ERREMONTARI

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¡Ansa II-Zubiri, campeones de “Erremontari”!

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Ansa II-Zubiri
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ansa II-Zubiri Erremontariko txapeldun!
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ansa II-Zubiri se han proclamado campeones de la sexta edición del torneo “Erremontari”. Han ganado a Aldabe-Barrenetxea IV en tres juegos (12-15, 15-12 y 8-5). A la pareja morada le ha salido bien la estrategia que habían preparado y según nos han dicho, “se han llevado una txapela increíble”. (Vídeo en Euskera)

¡Ansa II-Zubiri, campeones de “Erremontari”!
Remonte Erremontari Pelota

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