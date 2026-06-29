¡Ansa II-Zubiri, campeones de “Erremontari”!
Ansa II-Zubiri se han proclamado campeones de la sexta edición del torneo “Erremontari”. Han ganado a Aldabe-Barrenetxea IV en tres juegos (12-15, 15-12 y 8-5). A la pareja morada le ha salido bien la estrategia que habían preparado y según nos han dicho, “se han llevado una txapela increíble”. (Vídeo en Euskera)
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Ansa y Zubiri se llevan la txapela de Erremontari tras remontar y ganar la final a Aldabe y Barrenetxea
Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea se han impuesto en el primer set (12-15), pero en el segundo Imanol Ansa ha metido otra marcha (15-12), y los representantes de Bereziartua han logrado forzar el juego decisivo. En el tercero los pequeños detalles han decidido el choque.
Los finalistas quedan conformes con el material elegido
Barrenetxea IV, Aldabe, Ansa II y Zubiri han elegido el material que utilizarán en la final del torneo "Erremontari". Los azules han optado por pelotas vivas, como lo llevan haciendo durante todo el campeonato. En cambio, los morados, se quedan con más bajas, más ligeras.
Mirian Arrillaga y Nora Mendizabal, primeras juezas femeninas de Galarreta
Mirian Arrillaga y Nora Mendizabal son las primeras mujeres en ejercer de juezas en la larga historia del frontón Galarreta. Las dos son pelotaris y con la grata experiencia de ser juezas de “Erremontari”, no descartan probar el remonte.
Los tres mejores tantos de la semifinal de “Erremontari”
Josetxo Ezkurra e Imanol Ansa firman los tres tantos más espectaculares de la semifinal de “Erremontari”.
Imanol Ansa: “Hemos levantado un partido muy difícil; me siento afortunado por vivir la final”
Imanol Ansa y Aritz Zubiri jugarán la final de “Erremontari”, donde se tendrán que enfrentar a Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea. Lo han conseguido tras vencer a la pareja formada por Ezkurra II-Azpiroz en tres sets (15-8, 14-15 y 3-8).
Ansa y Zubiri remontan la semifinal a Ezkurra y Azpiroz y logran el pase a la final
El delantero de Urnieta y el zaguero de Uitzi han derrotado en tres sets (15-8, 14-15 y 3-8) a la pareja de la sidrería Aburuza en el frontón Galarreta. El encuentro ha estado lleno de alternativas y emoción.
Aldabe y Barrenetxea IV esperan rivales para la final
Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea son los actuales campeones de "Erremontari". Están a la espera del resultado de la semifinal del próximo lunes para saber quiénes serán sus rivales en la final de este año.
Ansa II y Zubiri apuestan por las pelotas más lentas, mientras que Ezkurra II y Azpiroz optan por las más vivas
Las dos parejas finalistas han elegido el material para las semifinales del programa "Erremontari", en el frontón Galarreta de Hernani. En la segunda jornada de la liguilla, se impusieron el de Doneztebe y el de Uitzi. En los cuadros delanteros se espera un duelo intenso.
Imanol Ansa: “Hemos sabido mantener nuestro sitio; hemos sido una pareja sólida”
Imanol Ansa y Aritz Zubiri han ganado a Ander Goikoetxea y Aritz Juanenea en dos sets (9-15 y 8-15). Con esta victoria, los de morado han consiguido el pase a semifinales y esperan hacer un gran partido ante la pareja formada por Ezkurra II-Azpiroz. (Vídeo en euskera)