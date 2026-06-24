ERREMONTARI

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Mirian Arrillaga y Nora Mendizabal, primeras juezas femeninas de Galarreta

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Mirian eta Nora
18:00 - 20:00
Mirian Arrillaga y Nora Mendizabal en Erremontari. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Mirian Arrillaga eta Nora Mendizabal, epaile lanetan aitzindari
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KIROLAK EITB

Última actualización

Mirian Arrillaga y Nora Mendizabal son las primeras mujeres en ejercer de juezas en la larga historia del frontón Galarreta. Las dos son pelotaris y con la grata experiencia de ser juezas de “Erremontari”, no descartan probar el remonte.

Mujeres deportistas Remonte Pelota a mano Erremontari

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