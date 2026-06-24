Mirian Arrillaga y Nora Mendizabal, primeras juezas femeninas de Galarreta
Mirian Arrillaga y Nora Mendizabal son las primeras mujeres en ejercer de juezas en la larga historia del frontón Galarreta. Las dos son pelotaris y con la grata experiencia de ser juezas de “Erremontari”, no descartan probar el remonte.
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Los tres mejores tantos de la semifinal de “Erremontari”
Josetxo Ezkurra e Imanol Ansa firman los tres tantos más espectaculares de la semifinal de “Erremontari”.
Imanol Ansa: “Hemos levantado un partido muy difícil; me siento afortunado por vivir la final”
Imanol Ansa y Aritz Zubiri jugarán la final de “Erremontari”, donde se tendrán que enfrentar a Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea. Lo han conseguido tras vencer a la pareja formada por Ezkurra II-Azpiroz en tres sets (15-8, 14-15 y 3-8).
Ansa y Zubiri remontan la semifinal a Ezkurra y Azpiroz y logran el pase a la final
El delantero de Urnieta y el zaguero de Uitzi han derrotado en tres sets (15-8, 14-15 y 3-8) a la pareja de la sidrería Aburuza en el frontón Galarreta. El encuentro ha estado lleno de alternativas y emoción.
Aldabe y Barrenetxea IV esperan rivales para la final
Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea son los actuales campeones de "Erremontari". Están a la espera del resultado de la semifinal del próximo lunes para saber quiénes serán sus rivales en la final de este año.
Ansa II y Zubiri apuestan por las pelotas más lentas, mientras que Ezkurra II y Azpiroz optan por las más vivas
Las dos parejas finalistas han elegido el material para las semifinales del programa "Erremontari", en el frontón Galarreta de Hernani. En la segunda jornada de la liguilla, se impusieron el de Doneztebe y el de Uitzi. En los cuadros delanteros se espera un duelo intenso.
Imanol Ansa: “Hemos sabido mantener nuestro sitio; hemos sido una pareja sólida”
Imanol Ansa y Aritz Zubiri han ganado a Ander Goikoetxea y Aritz Juanenea en dos sets (9-15 y 8-15). Con esta victoria, los de morado han consiguido el pase a semifinales y esperan hacer un gran partido ante la pareja formada por Ezkurra II-Azpiroz. (Vídeo en euskera)
Ansa y Zubiri logran el pase a la semifinal tras superar en dos sets a Goikoetxea y Juanenea
La pareja de la sidrería Bereziartua se ha impuesto a la de Alorrenea por 9-15 y 8-15. Se medirán en la semifinal de la próxima semana a Ezkurra y Azpiroz.
Ansa II-Zubiri y Goikoetxea V-Juanenea eligen material para el play-off
El próximo lunes se disputará el play-off de acceso a las semifinales del torneo "Erremontari". Los protagonistas, Ansa II-Zubiri y Goikoetxea V-Juanenea, ya han seleccionado el material, según nos han diho "parecido por ambas partes".
Los tres mejores tantos de la 5ª jornada del torneo “Erremontari”
Beñat Segurola, Endika Barrenetxea e Imanol Ansa son los protagonistas de los mejores tantos de la quinta jornada de “Erremontari”. ¡No te lo pierdas!