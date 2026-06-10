ERREMONTARI
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Ansa II-Zubiri eta Goikoetxea V-Juanenea bikoteek aukeratu dute play-offerako materiala

Juanenea-Goikoetxea V eta Ansa II-Zubiri
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Datorren astelehenean jokatuko da “Erremontari” txapelketako finalerdietara sartzeko play-offa. Ansa II-Zubiri eta Goikoetxea V-Juanenea bikoteetako batek lortuko du txartela, gaur egin dute material aukeraketa.

Erremontea Erremontari Pilota

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Ezkurra-Azpiroz-Aiestaran-Juanenea-Erremontari
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ezkurra-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea bikoteek erraz gainditu dituzte aurkariak laugarren jardunaldian

Lehen norgehiagokan, bikote nafarrak bi jokotan irabazi die (6-15 eta 8-15) Aiestaran VII.ari eta Juaneneari. Aiestaran debutariak Goikoetxea ordezkatu du. Bigarren partidan, Lekunberriko aurrelariak eta Hernaniko atzelariak gauza bera egin dute Segurola eta Larrañagarekin (4-15 eta 9-15). Aurpegian jasandako pilotakada batek baldintzatu du Aizarnazabalgo aurrelariaren jarduna.
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