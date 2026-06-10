ERREMONTARI

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Ansa II-Zubiri y Goikoetxea V-Juanenea eligen material para el play-off

Juanenea-Goikoetxea V eta Ansa II-Zubiri
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ansa II-Zubiri eta Goikoetxea V-Juanenea bikoteek aukeratu dute play-offerako materiala
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KIROLAK EITB

Última actualización

El próximo lunes se disputará el play-off de acceso a las semifinales del torneo "Erremontari". Los protagonistas, Ansa II-Zubiri y Goikoetxea V-Juanenea, ya han seleccionado el material, según nos han diho "parecido por ambas partes".

Remonte Erremontari Pelota

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Ezkurra-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea superan con facilidad a sus rivales en la cuarta jornada

En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.

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