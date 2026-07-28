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Zarauzko erremonte torneoa, ostiraletik igandera

Iragarkia
Quinto-Torneo-Remonte-Zarautz-presentacion
18:00 - 20:00
Erremontistak, Zarautzeko hondartzaren aurrean. Irudia. EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Torneoa herriko Aritzbatalde pilotalekuan jokatuko da eta bi multzotan banatuta egongo da. Lehenengo finalerdia ostiral honetan jokatuko dute, San Inazio egunean: Aldabe-Barrenetxea IV. vs Goikoetxea V. a-Azpiroz-. Larunbatean, bigarren finalerdian, Segurolak eta Juaneneak Ezkurra II. aren eta Larrañagaren aurka jokatuko dute.

Erremontea Pilota

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