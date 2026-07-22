ERREMONTEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Summer Seasoneko finalerako material aukeraketa egin dute Galarretan

Iragarkia
Summer Season material aukeraketa
18:00 - 20:00
Aldabe, Juanenea, Barrenetxea IV.a eta Zubiri material aukeraketan.
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Summer Seasoneko finala jokatuko dute Juanenea-Aldabe eta Barrenetxea IV-Zubiri bikoteek, larunbatean, Galarretan. Hautatu dute materiala, txapelagatik lehiatzea geratzen zaie orain.

Erremontea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X