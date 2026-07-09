ERREMONTEA
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Imanol Ansak ez du Summer Season torneoa jokatuko

Iragarkia
Summer Season aurkezpena
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Erremonteko Summer Season txapelketa aurkeztu dute. Lau bikotek hartuko dute parte larunbatean hasi eta hilaren 25ean amaituko den torneoan. Imanol Ansak ez du jokatuko “Oriamendiko zuzendaritzak hartutako erabakien kontra” egindako ekintza batzuen ondorioz, hala azaldu du Xabi Gonzalez kudeatzaileak.

Erremontea Pilota

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