La quinta edición del torneo de remonte de Zarautz se disputa de viernes a domingo
El torneo, que se disputará en el frontón Aritzbatalde de la localidad, estará dividido en dos grupos. La primera semifinal se disputará este viernes, día de San Ignacio, donde Aldabe y Barrenetxea IV se enfrentarán a Goikoetxea V y Azpiroz. El sábado, en la segunda semifinal, Segurola y Juanenea se jugarán el pase para la final del domingo ante Ezkurra II y Larrañaga.
Te puede interesar
Seleccionan el material para la final de Summer Season, en Galarreta
Las parejas Juanenea-Aldabe y Barrenetxea IV-Zubiri se enfrentarán este sábado en la final del Summer Season que se disputará en Galarreta. Han elegido el material, ahora les queda competir por la txapela.
Otxandorena y Mitxeo, ganadores del Torneo de San Fermín
Eloy Otxandorena y David Mitxeo son los campeones del Torneo San Fermín de remonte. Han vencido 35-33 a Matxin III y Ion, tras un duro partido en el que han tenido que remontar en un par de ocasiones.
Imanol Ansa no jugará el torneo Summer Season
Esta tarde han presentado el torneo Summer Season de remonte. Cuatro parejas participarán en el torneo que comenzará el sábado y finalizará el día 25. Imanol Ansa no jugará como consecuencia de “una serie de acciones contra las decisiones tomadas por la dirección de Oriamendi”, según ha explicado el gerente, Xabi González.
Ansa: “Hemos hecho algo grande dentro de este pequeño mundo”
Imanol Ansa y Aritz Zubiri, campeones de "remonte", han estado hoy en Miramon. Zubiri ha explicado que es una txapela que le hace especial ilusión ya que serán "el último Erremontari y, probablemente, mi último campeonato". Ansa dedica la txapela al equipo navarro de remontistas. Y es que los remontistas se quedan colgados este año y han sido ellos los que les han abierto las puertas.
¡Ansa II-Zubiri, campeones de “Erremontari”!
Ansa II-Zubiri se han proclamado campeones de la sexta edición del torneo “Erremontari”. Han ganado a Aldabe-Barrenetxea IV en tres juegos (12-15, 15-12 y 8-5). A la pareja morada le ha salido bien la estrategia que habían preparado y según nos han dicho, “se han llevado una txapela increíble”. (Vídeo en Euskera)
Ansa y Zubiri se llevan la txapela de Erremontari tras remontar y ganar la final a Aldabe y Barrenetxea
Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea se han impuesto en el primer set (12-15), pero en el segundo Imanol Ansa ha metido otra marcha (15-12), y los representantes de Bereziartua han logrado forzar el juego decisivo. En el tercero los pequeños detalles han decidido el choque.
Los finalistas quedan conformes con el material elegido
Barrenetxea IV, Aldabe, Ansa II y Zubiri han elegido el material que utilizarán en la final del torneo "Erremontari". Los azules han optado por pelotas vivas, como lo llevan haciendo durante todo el campeonato. En cambio, los morados, se quedan con más bajas, más ligeras.
Mirian Arrillaga y Nora Mendizabal, primeras juezas femeninas de Galarreta
Mirian Arrillaga y Nora Mendizabal son las primeras mujeres en ejercer de juezas en la larga historia del frontón Galarreta. Las dos son pelotaris y con la grata experiencia de ser juezas de “Erremontari”, no descartan probar el remonte.
Los tres mejores tantos de la semifinal de “Erremontari”
Josetxo Ezkurra e Imanol Ansa firman los tres tantos más espectaculares de la semifinal de “Erremontari”.