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La quinta edición del torneo de remonte de Zarautz se disputa de viernes a domingo

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Quinto-Torneo-Remonte-Zarautz-presentacion
18:00 - 20:00

Los remontistas frente al Ayuntamiento de Zarautz. Imagen: EITB

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KIROLAK EITB

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El torneo, que se disputará en el frontón Aritzbatalde de la localidad, estará dividido en dos grupos. La primera semifinal se disputará este viernes, día de San Ignacio, donde Aldabe y Barrenetxea IV se enfrentarán a Goikoetxea V y Azpiroz. El sábado, en la segunda semifinal, Segurola y Juanenea se jugarán el pase para la final del domingo ante Ezkurra II y Larrañaga.

Remonte Pelota

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