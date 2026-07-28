Imanol Ansa y Aritz Zubiri, campeones de "remonte", han estado hoy en Miramon. Zubiri ha explicado que es una txapela que le hace especial ilusión ya que serán "el último Erremontari y, probablemente, mi último campeonato". Ansa dedica la txapela al equipo navarro de remontistas. Y es que los remontistas se quedan colgados este año y han sido ellos los que les han abierto las puertas.