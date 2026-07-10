SAN FERMIN TXAPELKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Otxandorena eta Mitxeo, San Fermin Torneoko irabazleak

Iragarkia
Erremontea San Fermin
18:00 - 20:00
Otxandorena eta Mitxeo, San Fermin Torneoko irabazleak
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eloy Otxandorena eta David Mitxeo dira erremonteko San Fermin Torneoko txapeldunak. 35-33 garaitu dituzte Matxin III.a eta Ion, pare bat alditan irauli behar izan duten partida gogorra jokatuta.

Erremontea Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X