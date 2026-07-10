TORNEO SAN FERMÍN
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Otxandorena y Mitxeo, ganadores del Torneo de San Fermín

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Erremontea San Fermin
18:00 - 20:00
Otxandorena y Mitxeo, ganadores del Torneo de San Fermín
Euskaraz irakurri: Otxandorena eta Mitxeo, San Fermin Torneoko irabazleak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Eloy Otxandorena y David Mitxeo son los campeones del Torneo San Fermín de remonte. Han vencido 35-33 a Matxin III y Ion, tras un duro partido en el que han tenido que remontar en un par de ocasiones.

Remonte Pelota

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