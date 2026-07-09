REMONTE
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Imanol Ansa no jugará el torneo Summer Season

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Summer Season aurkezpena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Imanol Ansak ez du Summer Season torneoa jokatuko
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KIROLAK EITB

Última actualización

Esta tarde han presentado el torneo Summer Season de remonte. Cuatro parejas participarán en el torneo que comenzará el sábado y finalizará el día 25. Imanol Ansa no jugará como consecuencia de “una serie de acciones contra las decisiones tomadas por la dirección de Oriamendi”, según ha explicado el gerente, Xabi González.

Remonte Pelota

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