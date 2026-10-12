EITB Saria
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Gomez-Corts eta Quesada-Alvarez bikoteak nagusi, Pilota Egokituko Arabako Irekian

Iragarkia
Pilota egokituko Arabako Irekia
18:00 - 20:00
Pilota Egokituko Arabako Irekia jokatu dute gaur Laudion
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Azken eguneratzea

Laudion jokatu da astelehen honetan Pilota Egokituko Arabako Irekia. Gomez-Corts eta Quesada-Alvarez bikoteek irabazi dute, eta EITB Saria eskuratu.

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