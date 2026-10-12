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Gomez-Corts eta Quesada-Alvarez bikoteak nagusi, Pilota Egokituko Arabako Irekian
Laudion jokatu da astelehen honetan Pilota Egokituko Arabako Irekia. Gomez-Corts eta Quesada-Alvarez bikoteek irabazi dute, eta EITB Saria eskuratu.
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