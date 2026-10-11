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Muruak Lau t’erdiko final-laurdenetako ligaxka jokatuko du
Ander Muruak min hartuta dagoen Dario Gomezen lekua hartu du Lau t’erdiko Txapelketan, eta ederki baliatu du aukera. Beñat Senarri 10-22 irabazi dio Lekunberriko pilotalekuan jokatutako kanporaketan, eta, ondorioz, final-laurdenetako ligaxka lehiatzeko txartela bereganatu du.
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