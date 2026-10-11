MUNDUKO TXAPELKETA

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Pilotako Euskal Selekzioa Argentinara abiatu da, historian lehen aldiz Munduko Txapelketan ofizialki lehiatzeko

Iragarkia
Pilotako Euskal Selekzioa Loiun
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Euskal Selekzioko modalitate ezberdinetako pilotariak igande honetan abiatu dira Argentinan eta Uruguain jokatuko den Pilotako XX. Munduko Txapelketara. Zita historikoa izango da Euskal Selekzioarentzat, lehen aldiz lehiatuko baita ofizialki munduko txapelketa batean. Loiuko aireportuan hainbat lagunen agurra jaso dute, Gure Esku herri mugimenduak eta 7Baietz! elkarteak deituta. 

Esku-pilota Zesta-punta Erremontea Pala Pilota

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