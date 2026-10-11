Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Pilotako Euskal Selekzioa Argentinara abiatu da, historian lehen aldiz Munduko Txapelketan ofizialki lehiatzeko
Euskal Selekzioko modalitate ezberdinetako pilotariak igande honetan abiatu dira Argentinan eta Uruguain jokatuko den Pilotako XX. Munduko Txapelketara. Zita historikoa izango da Euskal Selekzioarentzat, lehen aldiz lehiatuko baita ofizialki munduko txapelketa batean. Loiuko aireportuan hainbat lagunen agurra jaso dute, Gure Esku herri mugimenduak eta 7Baietz! elkarteak deituta.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Ibarrola eta Ozaeta gailendu dira Hiru Hiriburuak Torneoan
ZUZENEAN
Duela min.
Dario azken orduko baja Lau t'erdikoan, arazo fisikoak baititu
ZUZENEAN
Duela min.
Elordik dena eman behar izan du Larrazabal garaitzeko Lau t'erdikoaren estreinako partidan (22-20)
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal Pilota Egokituko EITB Saria jokatuko da astelehenean Laudion
ZUZENEAN
Duela min.
Imanol Ibañez erabat osatu da, eta Munduko Txapelketako urrea du begiz jota
ZUZENEAN
Duela min.
2026-2027ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
ZUZENEAN
Duela min.
Hiru Hiriburuak Txapelketako finala aurkeztu dute Bizkaia Frontoian
ZUZENEAN
Duela min.
2026ko Lau t'erdiko Txapelketaren egutegia eta emaitzak
ZUZENEAN
Duela min.
Hamabi pilotari arituko dira 2026ko Lau t’erdiko Txapelketan, ostiraletik aurrera
Gehiago ikusi