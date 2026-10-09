Lau t'erdikoa
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Elordik dena eman behar izan du Larrazabal garaitzeko Lau t'erdikoaren estreinako partidan (22-20)

Iragarkia
Aitor Elordi
18:00 - 20:00
Aitor Elordi. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aitor Elordik eta Iker Larrazabalek partida zirraragarria jokatu dute Ezkurdin, Lau t'erdiko Txapelketako final-laurdenetara pasatzeko. Partida oso bizia izan da, bi pilotariak parez pare une oro eta tantoak trukatuz, baina Aspeko pilotaria nagusitu da azkenean (22-20).

Lau t'erdikoa Iker Larrazabal Esku-pilota Pilota Aitor Elordi

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