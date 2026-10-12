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Gómez-Corts y Quesada-Álvarez dominan el Abierto de Álava de pelota adaptada

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Pilota egokituko Arabako Irekia
18:00 - 20:00
El Abierto de Álava de Pelota Adaptada se ha disputado hoy en Llodio
Euskaraz irakurri: Gomez-Corts eta Quesada-Alvarez bikoteak nagusi, Pilota Egokituko Arabako Irekian
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Última actualización

Llodio ha acogido este lunes el Abierto de Álava de Pelota Adaptada. Gomez-Corts y Quesada-Alvarez se han llevado el premio EITB.

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