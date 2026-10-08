EUSKAL PILOTA EGOKITUA
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Euskal Pilota Egokituko EITB Saria jokatuko da astelehenean Laudion

Iragarkia
18:00 - 20:00
Euskal Pilota Egokituko EITB Sariaren aurkezpena.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal Pilota Egokituko EITB Saria jokatuko da, hilaren 12an, Laudioko Areta frontoian. Lau bikote sailkatu dira finalerako, bi kategorietan. Adimen-urritasunean, Ibai Gómez-Izan Corts bikotea Sheila Cueto-Eneko Sagarmendi bikotearen aurka arituko da. Urritasun fisikoan, berriz, Juanjo Rodríguezek eta Aingeru Senperak Manu Quesada eta Gorka Alvarez izago dituzte aurkari.

Pilota

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