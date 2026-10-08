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Euskal Pilota Egokituko EITB Saria jokatuko da astelehenean Laudion
Euskal Pilota Egokituko EITB Saria jokatuko da, hilaren 12an, Laudioko Areta frontoian. Lau bikote sailkatu dira finalerako, bi kategorietan. Adimen-urritasunean, Ibai Gómez-Izan Corts bikotea Sheila Cueto-Eneko Sagarmendi bikotearen aurka arituko da. Urritasun fisikoan, berriz, Juanjo Rodríguezek eta Aingeru Senperak Manu Quesada eta Gorka Alvarez izago dituzte aurkari.
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