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Imanol Ibañez erabat osatu da, eta Munduko Txapelketako urrea du begiz jota
Euskal Pilotako Munduko Txapelketa jokatuko da Argentinan eta Uruguain, eta bertan izango da Imanol Ibañez palista. Bilbokoak ezker hankako akilesen tendoia hautsi zuen iaz, baina orain, lesioa atzean utzita, urrearen bila joango da atzelaria.
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