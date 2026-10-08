PELOTA VASCA ADAPTADA
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EITB Saria de Pelota Vasca Adaptada, el lunes, en Llodio

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18:00 - 20:00

Presentación del Premio EITB de la Pelota Vasca Adaptada.

Euskaraz irakurri: Euskal Pilota Egokituko EITB Saria jokatuko da astelehenean Laudion
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Última actualización

El Premio EITB de la Pelota Vasca Adaptada se disputará el día 12 en el frontón Areta de Llodio. Cuatro parejas se han clasificado para la final en dos categorías. En discapacidad intelectual, la pareja Ibai Gómez-Izan Corts se enfrentará a Sheila Cueto-Eneko Sagarmendi. En silla de ruedas, Juanjo Rodríguez y Aingeru Senpera se enfrentarán a Manu Quesada y Gorka Álvarez.

Pelota

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