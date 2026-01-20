Pilota
TASek uko egin dio Espainiako Federazioak pilotako euskal selekzioaren ofizialtasunaren aurka jarritako helegitea ebazteari

Kirolaren Arbitraje Auzitegiak argitaratutako laudoaren arabera, horrek ez du eskumenik “akordio asanbleario baten inpugnazio bati buruzko erabakia hartzeko”.

Euskal selekzioak bi aldiz jokatu du ofizialki Nazioen Liga. Argazkia: EITB.

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Kirolaren Arbitraje Auzitegiak (TAS) arbuiatu du eskumena izatea Espainiako Pilota Federazioak Euskal Pilotako Nazioarteko Federazioaren estatutuen erreformaren aurka jarritako apelazioaren gaineko ebazpena emateko; izan ere, erreforma horren ondorioz, Euskadiko Federazio Nazioartekoaren eskubide osoko kidea da.

Ohar bidez, auzitegiak azaldu du Nazioarteko Federazioaren estatutuek ez dutela aurreikusten TASek eskumena izatea erabakitzeko nazio federazio batek Nazioartekoak hartutako akordio baten aurka aurkezten duen apelazio bati buruz.  

“Nazioarteko Federazioaren estatutuek ez dute klausula arbitralik batzar nagusian hartutako erabakiak TASen aurrean inpugnatzea ahalbidetzen duenik”.

TASek gogora ekarri duenez, Nazioarteko Federazioaren Ohiko Batzar Nagusiak, 2024ko abenduaren 28an, estatutuak aldatzeko proposamena onartu zuen, alegia, Euskadiko Federazioa kide bezala batzea. Ordutik, Euskadik euskal pilotako txapelketetan dabil, nazioarte mailan.

Gerora, Espainiako Federazioak apelazioa aurkeztu zuen TASen aurrean, Kubako Federazioarekin batera, Nazioarteko Federazioaren eta Euskadiko Federazioaren aurka; apelazioaren argudioa zen Nazioarteko Federazioak hartutako erabakiak TASen aurrean apelatu ahal zirela, Nazioartekoaren estatutuen 65. artikuluan oinarrituta. Kubako Federazioak, ordea, bere apelazioa bertan behera utzi zuen, 2025eko azaroan. 

Orain, TASek, oharrean, zehaztu du “ezin duela eztabaidaren muinean sartu, aurretik ez badu ezarri TASek apelazio baten gainean ebazteko eskumenik duen ala ez”; halaber, idazkiak elkarri trukatu eta gero, eta 2025eko irailaren 11n egindako entzutearen ondoren, “TASek erabaki zuen, gehiengoz, Nazioartekoaren estatutuek ez dutela aurreikusten TASek eskumenik izatea nazio federazio batek Nazioartekoak hartutako akordioen aurkako apelazio baten gaineko erabakirik hartzeko”.

“Ondorioz, Euskal Pilotako Nazioarteko Federazioaren erabakia, alegia, Euskadiko Pilota Federazioa Nazioartekoaren kide bezala batzea, Auzitegiak ezin izan du aztertu”, nabarmendu du.

Euskadiko Federazioa Nazioarteko Federazioari batu zitzaionetik, Euskadiko selekzioa ofizialki dabil lehiatzen nazioarte mailan. 2025ean, ekainean, Gernika-Lumon jokatutako Nazioen Ligan lehiatu zen; azaroan, ordea, Bilbon eta Barakaldon egindako Nazioen Liga jokatu zuen.

Euskadiko selekzioaren hurrengo helburu Nagusia, hala, urriaren 9tik 18ra bitartean Argentinako Venado Tuerton jokatuko duten Munduko Txapelketa da. 

 

Pilota Euskal Selekzioa

