TASek uko egin dio Espainiako Federazioak pilotako euskal selekzioaren ofizialtasunaren aurka jarritako helegitea ebazteari
Kirolaren Arbitraje Auzitegiak argitaratutako laudoaren arabera, horrek ez du eskumenik “akordio asanbleario baten inpugnazio bati buruzko erabakia hartzeko”.
Kirolaren Arbitraje Auzitegiak (TAS) arbuiatu du eskumena izatea Espainiako Pilota Federazioak Euskal Pilotako Nazioarteko Federazioaren estatutuen erreformaren aurka jarritako apelazioaren gaineko ebazpena emateko; izan ere, erreforma horren ondorioz, Euskadiko Federazio Nazioartekoaren eskubide osoko kidea da.
Ohar bidez, auzitegiak azaldu du Nazioarteko Federazioaren estatutuek ez dutela aurreikusten TASek eskumena izatea erabakitzeko nazio federazio batek Nazioartekoak hartutako akordio baten aurka aurkezten duen apelazio bati buruz.
“Nazioarteko Federazioaren estatutuek ez dute klausula arbitralik batzar nagusian hartutako erabakiak TASen aurrean inpugnatzea ahalbidetzen duenik”.
TASek gogora ekarri duenez, Nazioarteko Federazioaren Ohiko Batzar Nagusiak, 2024ko abenduaren 28an, estatutuak aldatzeko proposamena onartu zuen, alegia, Euskadiko Federazioa kide bezala batzea. Ordutik, Euskadik euskal pilotako txapelketetan dabil, nazioarte mailan.
Gerora, Espainiako Federazioak apelazioa aurkeztu zuen TASen aurrean, Kubako Federazioarekin batera, Nazioarteko Federazioaren eta Euskadiko Federazioaren aurka; apelazioaren argudioa zen Nazioarteko Federazioak hartutako erabakiak TASen aurrean apelatu ahal zirela, Nazioartekoaren estatutuen 65. artikuluan oinarrituta. Kubako Federazioak, ordea, bere apelazioa bertan behera utzi zuen, 2025eko azaroan.
Orain, TASek, oharrean, zehaztu du “ezin duela eztabaidaren muinean sartu, aurretik ez badu ezarri TASek apelazio baten gainean ebazteko eskumenik duen ala ez”; halaber, idazkiak elkarri trukatu eta gero, eta 2025eko irailaren 11n egindako entzutearen ondoren, “TASek erabaki zuen, gehiengoz, Nazioartekoaren estatutuek ez dutela aurreikusten TASek eskumenik izatea nazio federazio batek Nazioartekoak hartutako akordioen aurkako apelazio baten gaineko erabakirik hartzeko”.
“Ondorioz, Euskal Pilotako Nazioarteko Federazioaren erabakia, alegia, Euskadiko Pilota Federazioa Nazioartekoaren kide bezala batzea, Auzitegiak ezin izan du aztertu”, nabarmendu du.
Euskadiko Federazioa Nazioarteko Federazioari batu zitzaionetik, Euskadiko selekzioa ofizialki dabil lehiatzen nazioarte mailan. 2025ean, ekainean, Gernika-Lumon jokatutako Nazioen Ligan lehiatu zen; azaroan, ordea, Bilbon eta Barakaldon egindako Nazioen Liga jokatu zuen.
Euskadiko selekzioaren hurrengo helburu Nagusia, hala, urriaren 9tik 18ra bitartean Argentinako Venado Tuerton jokatuko duten Munduko Txapelketa da.
Eusko Label Winter Series txapelketaren finalerdietako ligaxkaren 3.jardunaldiko hiru tanto onenak
Johan Sorozabalek eta Eñaut Urreistik egin dituzte Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkako hirugarren jardunaldiko tanto onenak.
Johan Sorozabal: "Ez dakit pilota barruan edo kanpoan zegoen; epaileak barruan zegoela esan du eta berak du arrazoia"
Johan eta Gorka Sorozabalek garaipena lortu dute Urreisti eta Lopezen aurka. Azken tantoaren polemikaren ostean, Johanek esan du ez dakiela pilota kanpoan edo barruan zegoen, baina Gorkak kanpoan zegoela uste du. Hala ere, anaiak pozik daude irabazi dutelako.
Azken tanto polemiko batek garaipena eman die Johan eta Gorkari
Johan eta Gorkak hiru setetan irabazi diete Urreisti eta Lopezi (15-11, 11-15 eta 4-5). Azken tantoa polemikoa izan da, 4-4 joanda, ez baitute jakin Johanek botatako bi paretakoa balekoa zen ala ez. Azkenean, epaileek lapurtarrei eman diete garaipena.
Aspe, 48 txapel 28 urtean
Fernando Vidartek, Aspe enpresako administratzaile bakar oihak, akzio gehienak saldu dizkio Bainet enpresari. Gauzak horrela, Aspe Baineten esku geratu da. Aspe enpresaren lorpenak aztertu ditugu, 1998an sortu zenetik.
Pelota Pro Liga “taldekako lehiaketa sistema berri batean” ari da lanean
Aurreko EPEL izenekoak, ohar bidez, azaldu du nahi duela “pilotaren esparru geografikoa zabaldu, eta beste lurralde batzuetan bere presentzia hedatu, eta, halaber, gaur egun pilotaren presentzia ahuldu den horietan, jarduera indartu”.
Bainetek ASPEren kontrola hartu du, Fernando Vidarteren akzioetako gehienak eskuratuta
Eibarreko enpresako administratzaile bakar ohiak agur esan du, astelehenean, prentsaurrekoan. Vidartek ziurtatu du ASPEk “berdin” jarraituko duela, eta “Baikoren aurka lehiatuko” dela; halaber, onartu du ez duela pilotariekin hitz egin.
Fernando Vidarte: "ASPEk bere horretan jarraituko du"
Fernando Vidartek ASPE uzteko erabakia azaldu du prentsaurrekoan. Arrazoiak azaltzeaz gain, enpresaren etorkizuna nola ikusten duen ere azaldu du.
Elordik eta Zabaletak 22-19 garaitu dituzte Etxeberria eta Rezusta, azken unean partida iraulita
Binakako Txapelketako 10. jardunaldian, Elordi eta Zabaleta 4-15 galtzen hasi dira, baina partida irauli eta 22-19 irabazi diete Etxeberriaei eta Rezustari. Gorriak bigarren postuan daude sailkapenean, 6 punturekin; urdinek, berriz, azken postuan jarraituko dute, 2 punturekin.
Fernando Vidartek ASPEko administratzaile bakarra izateari utzi dio
Prentsaurrekoa deitu du aldaketa horren nondik norakoak azaltzeko, eta kirolakeitb.eus atarian zuzenean jarraitu ahal izango da.