Erika Mugartegi eta Maialen Aldazabal nagusitu dira Donibane Lohizuneko All Starren
Kiniela formatoan jokatutako finalean, Erikak eta Maialenek 43 puntu bildu dituzte 45 minutuan, Helenak eta Oaiak 20, Papek eta Lizardik 14, eta Laugiek eta Mercadiek 11.
Zure interesekoa izan daiteke
Eñaut Urreisti eta Thibault Basque, All Starreko txapeldunak Donibane Lohizunen
Kiniela formatoan jokatutako finalean, Urreistik eta Basquek 34 puntu bildu dituzte, Tambourindeguyk eta Oyhenardek 24, Bixentek eta Atainek 12, eta Erkiagak eta Gorkak 11.
Ezusteko finala: Urreisti eta Laduche, Banakako txapelaren bila
Eñaut Urreistik eta Ludovic Laduchek larunbatean, maiatzaren 2an, jokatuko dute Banakako Txapelketako finala Berriatuan, Aritz Erkiaga txapelduna eta Johan Sorozabal faboritoa hurrenez hurren kanporatu ondoren.
Bixente-Atain eta Erkiaga-Gorka, eta Pape-Lizardi eta Laugie-Mercadie, Donibane Lohizuneko All Starreko finalera
Astearteko kinieletan, bikote onenak izan ziren, eta, horrenbestez, finaletarako txartelak eskuratu dituzte; horiek datorren asteartean jokatuko dituzte, hilaren 28an.
Erkiagak kostata lortu du Banakako Txapelketan aurrera egitea
Aritz Erkiagak mendean hartu zuen Julen Basterra “Txanika” Berriatuako Mendibarrenen jokatutako Zesta-Puntako Banakako Txapelketa nagusian. Partidan bizi eta gogorra izan arren, hiru jokotan lortu zuen garaipena (6-12, 12-6 eta 5-3). Bestalde, Johanek Liboisi irabazi zion bi jokotan 12-8 eta 12-10 eginda.
Mariatxi talde batek, Imanol Lopezi, haren agurrean: “Erregea izaten jarraitzen dut”
Aitzuri pilotalekuan, Zumaian, Imanol Lopezek, zesta-punta profesionala utzita, eguneko protagonista nagusiak oparia jaso du: mariatxi talde batek El rey kanta eskaini dio, eta berak ere abestu du, osorik.
Imanol Lopez, hunkituta, bere agurrean: “Jarrai dezala kirol polit honen olatuak, merezi du eta"
Zumaiako atzelaria eskerturik agertu da: "Eskerrak guztiei, bihotzez, une honengatik, batez ere nire familiari". "Kirol honetan hainbeste urtez aritzea, niretzat, harro egoteko modukoa da", gaineratu du agurreko hitzaldian.
Imanol Lopez: “Poza sentitzen dut, asko disfrutatu dut, oso pozik nago”
Imanol Lopezek 2026ko Zumaia Jai Alai Master Seriesen esan dio agur pilota munduko haren ibilbide profesionalari, Aitzuri pilotalekuan, herriko jaietan, eta, gainera, azken txapela bat janztea lortu du; izan ere, Aritz Erkiagarekin batera, Jean Olharan eta Unai Lekerika aurkari, garaipena eskuratu du.
Imanol Lopez, Erkiaga lagun, txapeldun izan da bere agurrean
Erkiagak eta Lopezek bi jokotan (15-12 eta 15-10) irabazi diete finala Olharani eta Lekerikari, atzelari zumaiar handiaren azken neurketan. Emakumezkoen finalean, Elaia eta Frida nagusitu dira, hiru jokotan (15-9, 11-15 eta 5-2).
Imanol Lopezek San Telmo egunean esango dio agur zesta-puntari, Zumaia Jai Alai Master Seriesen finalean
Astelehenean jokatu dute bigarren finalerdia, eta Erkiagak eta Lopezek Johan eta Ibarluzea kanporatu dituzte, bi jokotan, 15-9 eta 15-11; emakumezkoen txapelketan, Elaiak eta Fridak Helena eta Oaia menderatu dituzte, bi jokotan ere, 15-14 eta 15-12.