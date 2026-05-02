EA SPORTS LIGA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Athleticek derbia irauli du, eta Alaves amildegiaren ertzean geratu da (2-4)

Alaves bi aldiz izan da aurretik markagailuan, baina Athleticek partidari buelta eman dio bigarren zatian. Emaitza honekin babazorroek hurbilago dituzte jaitsierako postuak. Talde zuri-gorriak, berriz, arnasa hartu du garaipenarekin.

VITORIA, 02/05/2026.- El centrocampista del Athletic Robert Navarro (c) pelea un balón con Toni Martínez (d) y Nahuel Tenaglia, ambos del Alavés, durante el partido de LaLiga de fútbol que Deportivo Alavés y Athletic Club disputan este sábado en el estadio de Mendizorrotza, en Vitoria. EFE/Adrián Ruiz Hierro
author image

G. P. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesek 2-4 galdu du Athleticen aurka Mendizorrotzan jokatu duen derbia. Talde babazorroak porrot gogorra jaso du, bi aldiz joan baita aurretik markagailuan, eta jaitsiera postuetatik bi puntura geratu da. Gainera, Sevillak astelehenean irabazten badu, zuloan sartuko da.

Ernesto Valverderen taldeak, berriz, lehen zati kaxkarra egin du. Alabaina, bigarrenean partida iraultzea lortu du, Robert Navarrok, Oihan Sancetek eta Nico Williamsek (2) sartutako golei esker. Garaipen honekin arnasa hartu dute zuri-gorriek.     

Neurketaren hasieran, Athleticena izan da ekimena, eta zuri-gorriak saiatu dira arriskua sortzen, baina gola Alavesek egin du 8. minuturako. Antonio Blancok sekulako gola sartu du, jaurtiketa arean sartu eta berehala eginda.

Gasteizko taldeak atzean sartuta ekin dio norgehiagokari, baloiaren jabetza aurkariari utzita. Alabaina, Unai Simonen ate ingurura behin iristea nahikoa izan zaio markagailuan aurretik jartzeko.

Gol horrekin konfiantza hartu dute jokalari babazorroek, eta indartsu lehiatu dituzte baloi guztiak, bigarren gola trantsizio azkarren bidez bilatuta.

Athleticen, berriz, ziurgabetasuna nagusitu da, eta asko kostatu zaio Antonio Siveraren atera hurbiltzeko bidea topatzea. Nico Williams ahalegindu da gehien ezkerreko hegaletik, baina Alavesen defentsak ondo eutsi dio, eta Athleticek atera errematerik egin gabe bukatu du lehen zatia.

Atsedenaldirako tartea baino lehen, Regok Toni Martinezi penaltia egin diola adierazi du Quintero Gonzalez epaileak, eta polemika piztu da. Edonola ere, VAR-ak ezerezean utzi du haren erabakia, jokaldiaren hasieran Angel Perez jokoz kanpo zegoela ebatzita.   

Bigarren zatian gidoia erabat aldatu da, eta bi taldeak bizi-bizi hasi dira. Diabete Alavesentzat bigarrena sartzeko zorian egon da, baloia jokoan jarri eta berehala. Ez du asmatu, eta hurrengo minutuan Athleticek lortu du berdinketa. Iñaki Williamsen ordez atera den Robert Navarrok egin du gola, zelaian sartu eta jarraian.

Valverderen taldeak aurrerapausoa eman du, eta partidan sartu da berdinketarekin, baina zailena egin ostean, defentsa zuri-gorriak huts egin du korner batean, eta Tenagliak 2-1ekoa egin du area txikitik egindako erremate gogor batekin.

Babazorroek berriro hartu dute abantaila, baina gutxi iraun die pozak; izan ere, Oihan Sancetek bost minutu geroago sartu du berdinketaren gola, area ertzetik jaurtiketa bikaina eginda.   

Eta handik gutxira iritsi dira Nico Williamsen minutu erabakigarriak. Lehen zatian ez bezala, azken metroetan ez du hutsik egin, eta bi gol sartu ditu lau minututan. Biak ala biak gol ikusgarriak. Emaitza irauli eta partida bideratuta utzi du Athleticek.  

Alavesek, berriz, kolpe handia hartu du, eta hortxe bukatu da derbia, azken txanpan etsita eta ezinean aritu baitira Quique Sanchez Floresen mutilak.  

1-0: Antonio Blancoren gola

1-1: Robert Navarroren gola

2-1: Tenagliaren gola

2-2: Oihan Sanceten gola

2-3: Nico Williamsen gola

2-4: Nico Williamsen gola

Futbola Athletic Club EA Sports Liga Alaves Golak

Zure interesekoa izan daiteke

Dafne Triviño
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Dafne Triviño: “Alavesek prozesuan sinetsi du, eta emakumezkoen taldea lehen mailara igotzea da saria"

Bigarren mailan hiru denboraldi gogor eman ostean, Alaveseko emakumezkoen taldea maila gorenean lehiatuko da datorren denboraldian. Dafne Triviño kirol arduradunak klubaren konpromisoa azpimarratu du. "Alavesek prozesuan sinetsi du", horren arabera, eta konfiantza hori funtsezkoa izan da emakumezkoen futboleko maila gorenera igotzeko helburua lortzeko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X