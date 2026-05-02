Athleticek derbia irauli du, eta Alaves amildegiaren ertzean geratu da (2-4)
Alaves bi aldiz izan da aurretik markagailuan, baina Athleticek partidari buelta eman dio bigarren zatian. Emaitza honekin babazorroek hurbilago dituzte jaitsierako postuak. Talde zuri-gorriak, berriz, arnasa hartu du garaipenarekin.
Alavesek 2-4 galdu du Athleticen aurka Mendizorrotzan jokatu duen derbia. Talde babazorroak porrot gogorra jaso du, bi aldiz joan baita aurretik markagailuan, eta jaitsiera postuetatik bi puntura geratu da. Gainera, Sevillak astelehenean irabazten badu, zuloan sartuko da.
Ernesto Valverderen taldeak, berriz, lehen zati kaxkarra egin du. Alabaina, bigarrenean partida iraultzea lortu du, Robert Navarrok, Oihan Sancetek eta Nico Williamsek (2) sartutako golei esker. Garaipen honekin arnasa hartu dute zuri-gorriek.
Neurketaren hasieran, Athleticena izan da ekimena, eta zuri-gorriak saiatu dira arriskua sortzen, baina gola Alavesek egin du 8. minuturako. Antonio Blancok sekulako gola sartu du, jaurtiketa arean sartu eta berehala eginda.
Gasteizko taldeak atzean sartuta ekin dio norgehiagokari, baloiaren jabetza aurkariari utzita. Alabaina, Unai Simonen ate ingurura behin iristea nahikoa izan zaio markagailuan aurretik jartzeko.
Gol horrekin konfiantza hartu dute jokalari babazorroek, eta indartsu lehiatu dituzte baloi guztiak, bigarren gola trantsizio azkarren bidez bilatuta.
Athleticen, berriz, ziurgabetasuna nagusitu da, eta asko kostatu zaio Antonio Siveraren atera hurbiltzeko bidea topatzea. Nico Williams ahalegindu da gehien ezkerreko hegaletik, baina Alavesen defentsak ondo eutsi dio, eta Athleticek atera errematerik egin gabe bukatu du lehen zatia.
Atsedenaldirako tartea baino lehen, Regok Toni Martinezi penaltia egin diola adierazi du Quintero Gonzalez epaileak, eta polemika piztu da. Edonola ere, VAR-ak ezerezean utzi du haren erabakia, jokaldiaren hasieran Angel Perez jokoz kanpo zegoela ebatzita.
Bigarren zatian gidoia erabat aldatu da, eta bi taldeak bizi-bizi hasi dira. Diabete Alavesentzat bigarrena sartzeko zorian egon da, baloia jokoan jarri eta berehala. Ez du asmatu, eta hurrengo minutuan Athleticek lortu du berdinketa. Iñaki Williamsen ordez atera den Robert Navarrok egin du gola, zelaian sartu eta jarraian.
Valverderen taldeak aurrerapausoa eman du, eta partidan sartu da berdinketarekin, baina zailena egin ostean, defentsa zuri-gorriak huts egin du korner batean, eta Tenagliak 2-1ekoa egin du area txikitik egindako erremate gogor batekin.
Babazorroek berriro hartu dute abantaila, baina gutxi iraun die pozak; izan ere, Oihan Sancetek bost minutu geroago sartu du berdinketaren gola, area ertzetik jaurtiketa bikaina eginda.
Eta handik gutxira iritsi dira Nico Williamsen minutu erabakigarriak. Lehen zatian ez bezala, azken metroetan ez du hutsik egin, eta bi gol sartu ditu lau minututan. Biak ala biak gol ikusgarriak. Emaitza irauli eta partida bideratuta utzi du Athleticek.
Alavesek, berriz, kolpe handia hartu du, eta hortxe bukatu da derbia, azken txanpan etsita eta ezinean aritu baitira Quique Sanchez Floresen mutilak.
