Pilota
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Joxemari Mitxelena, Euskadiko pilota Federazioko presidentea: “Espero dut amesgaiztoa, behingoz, hemen bukatzea”

Joxemari Mitxelena
18:00 - 20:00
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

“Azkenean, Espainia bakarrik geratu da”, nabarmendu du Euskadiko pilota Federazioko presidenteak. TASek ez du ebatzi Espainiako Federazioak aurkeztutako helegiteaz, uste baitu ez duelako horretarako eskumenik, eta, beraz, euskal selekzioak ofiziala izaten jarraituko du. 

TASek ez du eskumenik Espainiako Federazioak euskal pilota selekzioaren ofizialtasunari buruz jarritako errekurtsoa ebazteko
Euskal Selekzioa Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X