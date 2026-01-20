Joxemari Mitxelena, Euskadiko pilota Federazioko presidentea: “Espero dut amesgaiztoa, behingoz, hemen bukatzea”
“Azkenean, Espainia bakarrik geratu da”, nabarmendu du Euskadiko pilota Federazioko presidenteak. TASek ez du ebatzi Espainiako Federazioak aurkeztutako helegiteaz, uste baitu ez duelako horretarako eskumenik, eta, beraz, euskal selekzioak ofiziala izaten jarraituko du.
TASek uko egin dio Espainiako Federazioak pilotako euskal selekzioaren ofizialtasunaren aurka jarritako helegitea ebazteari
Kirolaren Arbitraje Auzitegiak argitaratutako laudoaren arabera, horrek ez du eskumenik “akordio asanbleario baten inpugnazio bati buruzko erabakia hartzeko”.
Eusko Label Winter Series txapelketaren finalerdietako ligaxkaren 3.jardunaldiko hiru tanto onenak
Johan Sorozabalek eta Eñaut Urreistik egin dituzte Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkako hirugarren jardunaldiko tanto onenak.
Johan Sorozabal: "Ez dakit pilota barruan edo kanpoan zegoen; epaileak barruan zegoela esan du eta berak du arrazoia"
Johan eta Gorka Sorozabalek garaipena lortu dute Urreisti eta Lopezen aurka. Azken tantoaren polemikaren ostean, Johanek esan du ez dakiela pilota kanpoan edo barruan zegoen, baina Gorkak kanpoan zegoela uste du. Hala ere, anaiak pozik daude irabazi dutelako.
Azken tanto polemiko batek garaipena eman die Johan eta Gorkari
Johan eta Gorkak hiru setetan irabazi diete Urreisti eta Lopezi (15-11, 11-15 eta 4-5). Azken tantoa polemikoa izan da, 4-4 joanda, ez baitute jakin Johanek botatako bi paretakoa balekoa zen ala ez. Azkenean, epaileek lapurtarrei eman diete garaipena.
Aspe, 48 txapel 28 urtean
Fernando Vidartek, Aspe enpresako administratzaile bakar oihak, akzio gehienak saldu dizkio Bainet enpresari. Gauzak horrela, Aspe Baineten esku geratu da. Aspe enpresaren lorpenak aztertu ditugu, 1998an sortu zenetik.
Pelota Pro Liga “taldekako lehiaketa sistema berri batean” ari da lanean
Aurreko EPEL izenekoak, ohar bidez, azaldu du nahi duela “pilotaren esparru geografikoa zabaldu, eta beste lurralde batzuetan bere presentzia hedatu, eta, halaber, gaur egun pilotaren presentzia ahuldu den horietan, jarduera indartu”.
Bainetek ASPEren kontrola hartu du, Fernando Vidarteren akzioetako gehienak eskuratuta
Eibarreko enpresako administratzaile bakar ohiak agur esan du, astelehenean, prentsaurrekoan. Vidartek ziurtatu du ASPEk “berdin” jarraituko duela, eta “Baikoren aurka lehiatuko” dela; halaber, onartu du ez duela pilotariekin hitz egin.
Fernando Vidarte: "ASPEk bere horretan jarraituko du"
Fernando Vidartek ASPE uzteko erabakia azaldu du prentsaurrekoan. Arrazoiak azaltzeaz gain, enpresaren etorkizuna nola ikusten duen ere azaldu du.
Elordik eta Zabaletak 22-19 garaitu dituzte Etxeberria eta Rezusta, azken unean partida iraulita
Binakako Txapelketako 10. jardunaldian, Elordi eta Zabaleta 4-15 galtzen hasi dira, baina partida irauli eta 22-19 irabazi diete Etxeberriaei eta Rezustari. Gorriak bigarren postuan daude sailkapenean, 6 punturekin; urdinek, berriz, azken postuan jarraituko dute, 2 punturekin.