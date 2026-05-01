B SERIEA
Gorde
Alberdi II.a izango da B Serieko buruz buruko finalerdietan, Egiguren V.ari 10-22 irabazita

Unai Alberdi. B Serieko buruz burukoa
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB

Julen Egigurenek 16 tanto egitea nahikoa zuen B Serieko buruz buruko finalaurrekoan egoteko, baina Unai Alberdik ez dio inolako aukerarik eman, 10-22 irabazi dio, eta, horrenbestez, bera sailkatu da finalerditerako.  

Esku-pilota Buruz Burukoa Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
