Bi setetan erabaki dira Iron Cupeko lehen jardunaldiko partidak
B multzoko lehen partidan, Johan eta Atainek 10-15 eta 12-15 garaitu dituzte Libois eta Ibarluzea. Bestalde, A multzoan, Urreistik eta Basquek espero baino errazago menderatu dituzte Erkiaga eta Manci faboritoak, 9-15 eta 5-15.
Kategoria goreneko txapelketa da zesta-puntako Liga profesionalean, eta 2.000 puntu eskuratuko dituzte bikote txapeldunek. Euskal Telebistak zuzenean emango ditu partida guztiak ETB 1 ON kanalean eta baita streaming bidez ere.
Iron Cup txapelketaren hirugarren edizioa, EITBn ikusgai
Iron Cup zesta-punta txapelketaren hirugarren edizioa aurkeztu dute astearte honetan, Bilbon. Maiatzaren 1etik ekainaren 5era, emakumezko lau bikote eta gizonezko sei arituko dira lehian. Partida guztiak EITB Median izango dira ikusgai.
Elaia eta Frida, 2025eko Iron Cupeko txapeldunak!
Elaiak eta Fridak buelta eman diote Iharten eta Maialenen aurka galtzen hasi diren partidari, eta garaile atera dira finalean. Lehen seta 11-15 galdu arren, bigarrenean 15-11 nagusitu dira eta set erabakigarrian hutsean utzi dituzte aurkariak (5-0).
Erkiagak eta Gorkak jantzi dituzte 2025eko Iron Cupeko txapelak
Erkiagak eta Gorkak hirugarren setera arte itxaron behar izan dute Barandika eta Basque garaitzeko. Lehia estua izan dute bi bikoteek, baina irabazleak garaiz esnatu dira txapelak bereganatzeko (15-9, 6-15 eta 5-3).
Barandikak eta Basquek partida irauli dute Iron Cupeko finalean sartzeko
Lehen seta galdu arren, Barandikak eta Basquek finalaurrekoari buelta ematen jakin dute, eta Laduche eta Del Rio mendean hartu dituzte (14-15, 15-7 eta 5-4). Horrela, Erkiaga eta Gorka izango dituzte aurkari final handian.
Ihart eta Maialen izango dira Elaiaren eta Fridaren aurkariak Iron Cupeko finalean
Ihartek eta Maialenek finalerdi bikaina jokatu dute, eta bi setetan garaitu dituzte Maite eta Olaia (15-7 eta 15-12). Hala, Elaia eta Fridaren aurka lehiatuko dira finalean, horiek aurreko finalerdian irabazi ondoren.
Erkiaga eta Gorka finalerdi bikaina eginez pasatu dira Iron Cupeko finalera
Erkiagak eta Gorkak aise menderatu dituzte Urreisti eta Ibarluzea Iron Cupeko finalerdietan. Lehen seta lehiatuagoa izan da, baina bigarrenean Erkiaga eta Gorka jaun eta jabe izan dira eta finalerako txartela lortu dute (15-10 eta 15-5).
Elaia eta Frida, Iron Cupeko lehen finalistak
Helena eta Maia argi eta garbi nagusitu dira finalerdiko lehen setean, baina Elaia eta Frida suspertu egin dira eta bigarrenean buelta eman diote partidari. Behin betiko setean, Elaia eta Frida finalerako sailkatu dira (8-15, 15-10, 5-3).